Zastupitelé v Děčíně odvolali část městské rady, primátor Anděl nevyloučil rozpad koalice

Anděl podle Lehké není silný a rozhodný. „Nemyslím si, že jen politická motivace uvedení do funkce je vhodná. Vidíme sami, že kompetence některých radních je opravdu tristní,“ uzavřela.

Skalický navrhl také odvolání Poschové. Opoziční zastupitelka Anna Lehká (Volba pro Děčín) před hlasováním uvedla, že opozice je pro jeho návrhy. Zdůvodnila to tím, že není s vedením města včetně primátora spokojená. „Už od ustavujícího zastupitelstva jsme byli kompletně proti celému složení městské rady. Měli jsme výhrady jak k panu primátorovi, tak k jednotlivým radním,“ řekla.

Zastupitelé se opět vyjadřovali k diskutovanému zvolení Skalického do zastupitelstva. Dlouholetý lobbista za stavbu jezu na Labi měl trvalé bydliště v Děčíně od začátku loňského srpna, komunální volby byly v září. Skupina navrhovatelů kvůli tomu dala návrh na neplatnost voleb, podle nich si Skalický změnil bydliště kvůli volbám.

V Děčíně vládne ANO s SPD

Loňské volby v Děčíně vyhrálo ANO s 11 mandáty v 27členném zastupitelstvu. Koalici složilo s SPD, dohromady doposud měla v zastupitelstvu většinu šestnácti hlasů. V opozici je s pěti mandáty Volba pro Děčín, tři křesla má Náš Děčín, dva mandáty získala ODS a jeden Piráti.

Radu města tvoří primátor Anděl, jeho náměstkové Jaroslav Foldyna (SPD), Václav Němeček (ANO) a dosavadní náměstkyně Flachsová (ANO), Jan Palička (ANO), Radek Kudrnáč (ANO) a dosud Šefara a Poschová z SPD.

Anděl ale nemůže počítat se Skalickým a zřejmě ani s Šefarou. Pokud by však zůstala jistota čtrnácti hlasů, podle primátora by se nic měnit nemuselo. Po čtvrtku se mu ale podpora čtrnácti hlasů zdá nejistá. „Nevylučuji teď vůbec nic,“ řekl. Případná nová koalice by se měla skládat ze tří subjektů. Opoziční zastupitelé už po volbách avizovali, že si spolupráci s SPD neumí představit.