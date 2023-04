Silničáři začali stavět nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel na Zlínsku

Most postaví sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a MI Roads. V místě se dělá archeologický průzkum, podle ředitele zlínské správy ŘSD Karla Chudárka by měl trvat do měsíce, poté by měla začít stavba samotná.

Podle starosty Napajedel Roberta Podlase pomůže stavba mostu odklonit dopravu a sníží se hluková i emisní zátěž. Komplikací je, že výstavba přetne frekventovanou cyklostezku.

Dálnice bude po dokončení měřit sto kilometrů

Most přes Moravu naváže na předloni dokončenou stavbu jihovýchodní části obchvatu Otrokovic na Zlínsku, který je také součástí D55. V jižním směru od mostu by v roce 2025 měla začít stavba 7,5 kilometru dlouhého úseku dálnice mezi Napajedly a Babicemi na Uherskohradišťsku.