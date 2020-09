Silničáři zahájili stavbu D55 mezi Babicemi a Starým Městem. Obce na ni čekají 25 let

Rozhodnutí úřadu se netýká tendru na zhotovitele stavby, ale výběrového řízení na archeologické práce na stavbě. Společnost Samson výběrové řízení vyhrála ve spojení s firmou Archaia. Podle Mátla už ŘSD zrušilo rozhodnutí, které v rámci soutěže na archeologický výzkum vydalo, a zřejmě do konce týdne vydá nové. „Zkusíme napravit právě to, co nám antimonopolní úřad trošku alibisticky vyčítal. Myslíme si, že by to poté mohlo projít. Věříme, že během krátké doby by mohlo dojít k podepsání smlouvy a archeologové by sem měli nastoupit,“ řekl Mátl. Věří, že k žádnému zásadnímu zdržení stavby rozhodnutím antimonopolního úřadu nedojde, stavbaři se podle něj nyní budou věnovat především projekčním a přípravným pracím.

V roce 2021 předpokládá ŘSD zahájení výstavby navazujícího úseku dálnice mezi Starým Městem a Moravským Pískem na Hodonínsku, podle Mátla bude tento nebo příští týden vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V budoucnu má D55 dále směřovat k dálnici D2 u Břeclavi. V roce 2023 by se mělo začít pracovat mezi Babicemi a Napajedly na Zlínsku, získání stavebního povolení na tuto trasu předpokládají silničáři v roce 2022.