Stavba části D55 se kvůli inflaci prodraží. Cena může vyrůst až o třicet procent

Náklady však budou ve skutečnosti vyšší. „Navýšení ceny odpovídá pokaždé inflaci předchozího roku. Čili dá se očekávat, že opravdu s dalšími lety se finanční prostředky v souvislosti s teď aktuální inflací budou přece jenom vracet,“ řekl Kupka.

Podle Mátla se smluvní cena násobí koeficienty, jejichž výši ovlivňuje míra inflace. „Musíme počítat, že nějakých 30 procent v průměru tady zaplatíme za inflaci. To se můžeme pohybovat mezi jednou až 1,5 miliardy navíc. Je to smluvní mechanismus, není to žádná platba navíc,“ řekl Mátl.