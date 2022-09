Mezi Bzencem a Moravským Pískem začala stavba dálnice D55, potrvá dva roky

Zatímco na sever by měla být dálnice brzy hotová až do Přerova, protože za dva roky se má stavět úsek od Napajedel do Babic. Patrně by se mohla dostavět i dálnice D1 jižně od Přerova a okolo krajského města, která bude současně i dálnicí D55. Pokračování na jih je nejisté. ŘSD ještě nemá ani územní rozhodnutí a zatím se předpokládá, že stavět by se mohlo v roce 2030.

Na dálnici D55 čekají všechny obce podél dnešní silnice první třídy 55, která už často kapacitně nestačí a některá místa jsou nebezpečná. Jde o jednu z hlavních tranzitních tras mezi Polskem a jihovýchodní Evropou.