Pražští radní vyměnili dozorčí radu městských společností THMP a PVS

Pražští radní v pozici valné hromady městských společností Technologie hlavního města Prahy (THMP) a Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) vyměnili část členů dozorčích rad firem. V případě THMP se to týká čtyř členů ze sedmi, do funkce zvolili stejný počet členů. V PVS jde o pět členů z devíti a do funkce nově zvolili tři členy. Vyplývá to z dokumentů, které v pondělí schválili radní. THMP se starají mimo jiné o veřejné osvětlení a PVS se stará o vodohospodářské sítě.