Za pokus o vraždu při loupeži historických aut ve Vyškově uložil soud muži 18 let vězení

Převlékl se za policistu

Vozy chtěli muži uloupit podle obžaloby loni v polovině ledna, jejich vlastníky jsou dva bratři v důchodovém věku. Prosecký, převlečený za policistu, podle státního zástupce vylákal jednoho z bratrů do Brna, aby si na policejní služebně prohlédl fiktivní kamerové záznamy. Spolu s Čermákem ho ale v jednom z průmyslových areálů spoutali.

Poškozeného měl Čermák za úkol hlídat, zatímco Prosecký by se zatím dostal k vozům. Proti plánu ale poškozeného naložili do vozu k Fialovi a dovezli zpět k domu ve Vyškově, kde byl druhý z majitelů. Fiala podle obžaloby působil jen jako řidič, dostal proto i nejnižší trest, a to dva roky vězení podmíněně odložené na tři roky.