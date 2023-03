Z Prahy do Brna a do Jihlavy budou jezdit rychlíky RegioJet. Firma dostala přednost před ČD

Provoz na této trase si u dopravců objednává stát. Dosud na ní jezdily České dráhy. Cenu, kterou za provoz linky RegioJetu zaplatí, ministerstvo neuvedlo. Při zahájení tendru byla podle dřívějších informací částka odhadovaná na asi 6,5 miliardy korun.

Přímý vlak z Prahy do Jihlavy pojede každé dvě hodiny, stejně tak přímý vlak z Prahy do Brna. Zvlášť u největšího města Vysočiny jde o výrazný posun v dostupnosti, protože se z Prahy do Jihlavy nyní jezdí s přestupem v Havlíčkově Brodě.