Část sudů se styrenem zatím zůstane na skládce Celio. Ministerstvo zamítlo odvolání Litvínova

Dokumentace počítá s tím, že styrenové smoly pracovníci skládky postupně odeberou ze současného místa uložení a uskladní do vybudovaných zabezpečených kójí na vyčleněném místě skládky. Sudy rozdělí do tří kategorií podle míry polymerizace (tekutosti) jejich styrenového obsahu.

S plánem likvidace odpadu souhlasila nejprve Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a později doplněnou projektovou dokumentaci schválil krajský úřad. Mluvčí kraje Magdalena Fraňková už dříve řekla, že projektová dokumentace popisuje odsunutí sudů se styrenovými smolami ze skládky nebezpečného odpadu a nakládání s nimi tak, aby se co nejvíce snížilo riziko ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel.

Starostka Litvínova to ale odmítla a město podalo odvolání. To ministerstvo zamítlo. Už dříve Bláhová sdělila, že Litvínov bude usilovat všemi dostupnými prostředky o to, aby styren ze skládky zmizel, nevyloučila ani podání žaloby.

Starostka kritizovala i to, že rozhodnutí dostala radnice 21. prosince 2022, zákonná lhůta, kdy se mohla vyjádřit, skončila 5. ledna 2023. „Bylo to organizačně náročné, abychom všechny informace stačili prostudovat a v zákonné lhůtě, i když jsme nebyli označeni jako účastníci řízení, odeslat,“ uvedla.

Kraj otočil

Ústecký kraj v pondělí 20. února svůj názor změnil a vyjádřil nesouhlas s ponecháním odpadu na skládce. Hejtmana Jana Schillera (ANO) pověřili krajští zastupitelé zasláním nesouhlasného stanoviska ministerstvu financí spolu s požadavkem bezpečného odstranění styrenu.

„Nejsme a nikdy nebudeme odpadištěm České republiky,“ řekl hejtman. Odpad vznikl mimo Ústecký kraj, a v takovém případě zastupitelé požadují, aby tyto odpady byly z lokality odebrány a bezpečně odstraněny na místě, které je k tomu technicky způsobilé.

„Žádáme ministerstvo financí jako zadavatele veřejné zakázky, která skončila právě tímto pro nás nepřijatelným výsledkem, aby se o takové řešení účinně zasadilo a nezříkalo se odpovědnosti za vzniklou situaci,“ uvedli zastupitelé v přijatém usnesení.