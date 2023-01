Aliance stability tvořená Piráty a Prahou Sobě bude fungovat dál. O podmínkách SPOLU bude jednat

Spolu dlouhodobě odmítá účast Prahy Sobě v koalici a v prohlášeních uvádí, že jedná o koalici jen s Piráty, ne s Aliancí stability. „My respektujeme suverenitu SPOLU a to by mělo respektovat suverenitu našich subjektů, které tvoří alianci,“ řekl Čižinský. Podle něj je nejsnazší cesta ke vzniku koalice svolat jednání SPOLU, Pirátů, STAN a Prahy Sobě a vytvořit širokou koalici.

„V Alianci stability jsme se radili o dalším postupu. Určitě má smysl o nabídce SPOLU jednat, protože je to nabídka, která jde správným směrem. Aliance trvá, my dobře víme, proč jsme ji uzavírali. Voliči Prahy Sobě a Pirátů chtějí víceméně totéž směřování města, a proto má smysl, aby aliance pokračovala,“ řekl Čižinský. Hřib doplnil, že stále nechápe, jaký má koalice SPOLU problém s Prahou Sobě.

Nenecháme se uplatit opoziční smlouvou, říká Čižinský

Na pondělní tiskové konferenci zástupci STAN uvedli, že by bylo možné vytvořit koalici SPOLU, Pirátů a STAN a že by Praha Sobě obsadila posty v důležitých výborech. To ale Čižinský odmítl. „My máme zcela jasnou představu, je potřeba, aby existovala koalice a opozice, aby tam byla jasná čára. Určitě se nenecháme uplatit nějakou opoziční smlouvou,“ sdělil.

Piráti se nyní podle Hřiba o dalším postupu musí domluvit v rámci zastupitelského klubu. Jeho rozhodnutí Hřib nechtěl předjímat. „Klub má třináct lidí, takže to (rozhodnutí) já teď těžko mohu říct,“ uvedl.