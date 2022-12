V Prostějově bude nová hvězdárna za téměř 70 milionů. Kraj už vybral její podobu

„Koncept nové hvězdárny je takový, že uzavírá prostor tak, abychom se mohli dívat nahoru. Součástí hvězdárny budou třeba takové prvky, jako je průzor, do kterého se člověk může podívat a uvidí čistě oblohu, nic jiného,“ popsal Binder.

„Rozdělili jsme prostory na ty, které potřebují mít kontakt s vesmírem, ty jsme umístili do takové levitující hmoty. Ty které to nepotřebovaly, jsme zapustili pod terén,“ popsal architekt Tomáš Boroš.

Prostějovskou hvězdárnu téměř každý den navštěvují děti z místních škol, aby se naučily něco o vesmíru. „Jedním aspektem je vzdělávání. My tady máme výukové programy pro školy, a to od mateřských až po střední. Druhým aspektem je pozorovaní,“ uvedl edukátor Jonatan Binder.

Objekt hvězdárny nabídne i úplně nové možnosti, například více prostoru pro návštěvníky, ale také planetárium nebo fyzikální hernu. „V neposlední řadě vlastně zajímavým způsobem variuje dosavadní existenci hvězdárny na tom místě. Je tam zachovaná kopule,“ řekl radní Olomouckého kraje Jan Žůrek (ProOlomouc).

Historie prostějovských hvězdářů sahá do roku 1949. První astronomická pozorovatelna fungovala na střeše základní školy. O dvanáct let později pak byla otevřena hvězdárna v Kolářových sadech. Ta nová přijde na téměř 70 milionů korun. Její stavba by mohla začít v roce 2024.