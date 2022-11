Úřad zamítl stavbu ostravského Severního spoje

„Potvrzujeme, že úřad zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí. Zdůvodnění úřadu analyzujeme a s největší pravděpodobností se vůči němu budeme odvolávat,“ řekla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podalo město zastoupené společností Dopravoprojekt Ostrava před dvěma lety. Krajský úřad obdržel k řízení řadu námitek. Podávali je například obyvatelé domu v Martinově, kolem nějž má silnice vést a v jehož blízkosti mají vzniknout i neprůhledné protihlukové zábrany. Obávají se, že se jim výrazně zhorší kvalita bydlení.

Krajský úřad uvedl, že dospěl k závěru, že záměr není v souladu s požadavky stavebního zákona, který stanoví, že „každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen (…) být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb“. Stavby nesmí ohrožovat život a zdraví lidí ani zvířat, zdravé životní podmínky jejich uživatelů, uživatelů okolních staveb a ani životní prostředí.

Silnice má vzniknout na území, které je už nyní výrazně hlukově zatíženo, na což upozornili účastníci řízení. Krajský úřad uvedl, že vyzval žadatele, aby se k podaným námitkám vyjádřil, popřípadě, aby upravil projektovou dokumentaci tak, aby námitky respektovala. „To však žadatel neudělal. Na podané námitky nereagoval, pouze sdělil, že se k těmto nebude vyjadřovat,“ informoval krajský úřad.

Námitky podané v průběhu řízení proto podle něj nelze dostatečně vypořádat. „Svou pasivitou znemožnil žadatel vydání rozhodnutí o umístění záměru a na základě těchto nedostatečných podkladů nemohl krajský úřad dospět k jinému záměru, než že žádost zamítá,“ dodal úřad.

Stavba za 1,4 miliardy

O stavbě Severního spoje se v Ostravě mluví už řadu let. Silnice, která má propojit centrum města s Porubou, by měla odlehčit dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné a zároveň umožnit přímé napojení obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Silnice by měla být dlouhá přes čtyři kilometry. Už před lety byl dokončen první úsek, který propojil Mariánskohorskou ulici s mimoúrovňovou křižovatkou na D1 a slouží jako dálniční přivaděč.

V roce 2014 se náklady na vznik Severního spoje odhadovaly na 1,4 miliardy korun. Jeho dostavbu uváděli jako jednu z priorit lídři politických uskupení napříč politickým spektrem před komunálními volbami v roce 2018 i letos. „Zasadíme se o realizaci dlouhodobě připravovaných zásadních dopravních staveb Severní spoj, Prodloužená Místecká, další přemostění Odry a další,“ řekl například letos v červenci primátor Tomáš Macura (ANO).