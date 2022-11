Brněnská koaliční smlouva slibuje nový územní plán i zachování bytového fondu

Vedení Brna i městské části Královo Pole chce školu i školku v brněnské čtvrti Sadová. Nyní tam chybí. Nejdříve se ale musí změnit územní plán. „Žádost na magistrát města Brna na změnu územního plánu jsme již podali,“ sdělila mluvčí městské části Olga Pelcová.

Bude to totiž rychlejší, než čekat na nový územní plán. Podle radního pro územní plánování Petra Bořeckého (ANO) chce město se změnami začít od nového roku. „Bude záležet, jak dlouho se budou pořizovat. Může to být půl roku, může to být rok,“ řekl.

Další změna v územním plánu se týká Žlutého kopce. Do budoucna tam má vzniknout páteřní silnice. Na ni naváže park. Místem se zabývá i nový územní plán. Na jeho definitivní podobu si ale Brňané počkají déle. Jeho dokončení je zakotvené v koaliční smlouvě. Tak to ale bylo i v minulém volebním období. Časové určení podle Bořeckého není. „Ale já čekám dobu kolem dvou let,“ odhadl.

Primátorka: Plán bude v tomto období, ale ne na sto procent

„Stoprocentně to slíbit nemůžu, ale za sebe v tuto chvíli, s těmito informacemi a v tomto stavu, říkám, že jsem přesvědčena o tom, že územní plán v tomto volebním období schválíme,“ sdělila primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

Opoziční zastupitelka Jana Drápalová (Zelení) ale vyjádřila obavy, aby se nestalo to, co už v minulosti. „Mně jde o to, jestli se podaří během tohoto volebního období dokončit územní plán a schválit ho, anebo jestli se zase těsně před koncem dostaneme do debaty, jestli se podařilo pokyny správně zapracovat, nebo ne,“ řekla.

Nové vedení města musí do rozpracovaného plánu začlenit pokyny, které zastupitelé schválili v červnu. Chce také více chránit takzvané stabilizované plochy – aby se zástavba neúměrně nezahušťovala.

Zachování cen jízdného i multifunkční hala

V nové koaliční smlouvě podepsané ODS s TOP 09, ANO, lidovci s hnutím STAN a ČSSD se v oblasti bydlení signatáři zavazují k ukončení privatizace bytových domů a také k zachování robustního bytového fondu ve vlastnictví města Brna. Koalice slibuje dbát na transparentní pronajímání obecních bytů.

Po celou dobu energetické krize se také koalice zavazuje k zachování současných cen jízdného v městské hromadné dopravě a také k tomu, že při rekonstrukcích ulic vznikne prostor pro stromy, hromadnou dopravu, pěší i cyklisty.

Co se týče školství, koalice chce ročně vybudovat sto nových míst pro děti v mateřských školách v rozvíjejících se lokalitách.