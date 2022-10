Brněnský magistrát podle primátorky Vaňkové ukončí proces privatizace

„Dohodli jsme se, že ukončíme proces privatizace. Zakotvili jsme to i do koaliční smlouvy, nicméně neumím úplně říci, jestli by tam tohle pravidlo nebylo i bez událostí posledních dní. Za ODS mohu říci, že před čtyřmi lety jsme privatizaci bytových domů měli jako jedno z témat, letos už mezi nimi chyběla,“ sdělila Vaňková v rozhovoru.

K samotnému zásahu na brněnském magistrátu Vaňková uvedla, že ji na začátku informoval tajemník, že dochází k úkonům ze strany policie v budovách magistrátu. „Pak to specifikoval, že se jedná o budovu na Malinovského náměstí a budovu Nové radnice, což se pak nedalo přehlédnout. Jinak mám informace pouze z médií,“ uvedla Vaňková.

Kauza z tohoto týdne se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a údajných dotačních podvodů. Soud vzal ve čtvrtek v této věci do vazby všech sedm obviněných. Kromě nich jsou obviněné i dvě firmy.