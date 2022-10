Znalec Klicpera musí zaplatit pokutu kvůli mediálním výrokům v kauze Bečva

Ministerstvo, které na činnost znalců dohlíží, vyčítalo Klicperovi jeho výroky v několika rozhovorech. V pořadu Reportéři ČT v únoru 2021 uvedl, že otravu Bečvy nezpůsobila společnost Deza patřící do holdingu Agrofert. O několik dní dříve zase v on-line debatě expertů prohlásil, že viníka zářijové otravy zná, konkrétní ale nebyl.

Klicpera se brání tím, že jen potvrdil, co dříve uvedla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Nesu odpovědnost za to, že jsem potvrdil to, co řekli už někteří jiní přede mnou. Dobře, pokutu zaplatím,“ zopakoval.

Případem se musí znovu zabývat vsetínský soud

Policie v kauze obvinila společnost Energoaqua a jejího ředitele Oldřicha Havelku, státní zástupce je obžaloval letos v březnu. Vsetínský okresní soud případ vrátil k došetření, podle serveru Seznam Zprávy mimo jiné s tím, že neexistuje žádný přímý důkaz, odkud otrávená voda do řeky přitekla. Žalobce proti rozhodnutí podal stížnost, které olomoucký krajský soud minulý týden vyhověl. Okresní soud se tak musí kauzou znovu zabývat.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle ČIŽP ji způsobily kyanidy. Podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, se do řeky dostaly kanálem z Rožnova pod Radhoštěm, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. V Rožnově má sídlo obžalovaná společnost Energoaqua, která spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly.

Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Únik jedu tak podle nich musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb. Také zástupci společnosti vylučují, že by byli původcem ekologické havárie.