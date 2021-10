Za naší prací si stojím. Závěry vyšetřování k Bečvě neuspokojují zejména politiky, říká ředitel ČIŽP

„Od začátku jsem byl v kontaktu se zasahujícími inspektory. V podstatě všechno běželo skutečně standardně až do nějakého sedmého, osmého dne, kdy byla ta událost zpolitizována,“ tvrdí Geuss.

„Z pohledu České inspekce životního prostředí, která vlastně to hlavní odpracovala od 20. září 2020 do 25. září 2020 a veškeré své podklady předala Policii České republiky, nás nejasné závěry neznervózňují,“ říka Geuss ke stále nedořešené havárii.

Málokdy se podaří najít vraha s vražednou zbraní v ruce, říká Geuss

Značná část rybářů od prvního dne zpochybňuje tvrzení policie, že by mohl jed do řeky přitéct z rožnovského kanálu. Biogeochemik Jakub Hruška dokonce na Bečvě provedl pokus, který podle něj vyvrací, že by měla být viníkem právě rožnovská firma.

„Máme k dispozici zkušené inspektory, kteří se celý život zabývají problematikou ochrany vod, a prostě máme nějaké své postupy, které tomu všemu rozumí. Respektive máme svoji verzi tak, jak ta věc se stala. Máme výsledky nejenom vzorkování, ale zejména také znalost technologií všech těch možných subjektů, které to mohly způsobit,“ vysvětluje Geuss.