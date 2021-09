Od otravy Bečvy uplynul přesně rok. Kauza stále čeká na rozuzlení

Na to, že do vodního toku unikl 20. září loňského roku kyanid, ukázaly rozbory vody. Podle odborníků poškodil celý biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy zhruba na čtyřiceti kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes čtyřicet tun ryb a podle odhadů šlo jenom o šedesát procent celého úhynu.

Mezi podezřelými z úniku se ocitla chemička Deza ze svěřenského fondu založeného premiérem Andrejem Babišem (ANO). Firma bezprostředně poté uvedla, že zcela jistě není původcem úhynu ryb, a možnost, že by kyanidy pocházely od ní, odmítá dodnes. Pět dní po havárii ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že najít zdroj ekologické katastrofy na Bečvě bude zřejmě otázkou hodin. Začátkem loňského listopadu Brabec ale před poslanci svého výroku litoval.