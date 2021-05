Do Bečvy se vrátí tisíce parem, rybáři je vysadí začátkem června

Tisíce kusů nových ryb vysadí začátkem června Český rybářský svaz do řeky Bečvy, kterou loni zasáhla ekologická katastrofa. Parmy obecné původem z povodí Moravy nechali rybáři přes zimu odkrmit ve speciálních nádržích na Slovensku. Díky tomu budou při jarním zarybnění v lepší kondici. Do Bečvy se jich vrátí zhruba 30 tisíc. Během loňského roku unikly do řeky toxické látky, které otrávily většinu v ní žijících živočichů.