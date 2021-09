Rybáři při experimentu se solí na Bečvě podle kraje neporušili zákon. Inspekce se zatím nevyjádřila

„Použití závadných látek v toku je možné pouze pro účely, které zákon přesně definuje a vždy je k aplikaci do vod nutné vodoprávní povolení. Zákon neurčuje minimální množství závadné látky, tedy povinnost aplikovat závadnou látku do toku pouze s povolením vodoprávního úřadu se vztahuje na jakékoliv množství závadné látky,“ řekl mluvčí inspekce.

Rybáři chtěli přispět k objasnění havárie

Do experimentu se vědci a rybáři pustili kvůli otázce rozptylu látek v řece. Podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, se kyanidy do řeky dostaly z Rožnova pod Radhoštěm kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Solný roztok proto pokusně vylili u vyústění rožnovského kanálu a zaznamenávali, jak se v řečišti chová.

„Rybařím šedesát let, ale v životě jsem neviděl parmu nebo ostroretku před čímkoliv unikat. Na úseku od oné rožnovské výusti po místo, kde ryby začaly hynout, jsou dva velké jezy a pět peřejí, které mísí vodu neskutečným způsobem,“ řekl šéf rybářů v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický.

Pokus podle něj ukázal, že chlorid sodný, čili solanka, který je anorganická záležitost stejně jako kyanid draselný, se ve vodě rozptýlil v celé šíři toku už po 600 metrech. Podle něj tak únik jedu musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb.