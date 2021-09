Rok frustrace, říká k vyšetřování otravy na Bečvě rybář. Trvá to dlouho, shodují se politici

„V době, kdy byla komise zřízená, tak byl návrh na trestní řízení na jednu fyzickou a jednu právnickou osobu. Za mě nemá v trestní rovině komise co vyšetřovat, státní zástupce připravuje obžalobu, která by měla být hotová do konce roku,“ hodnotí člen komise Jiří Strýček (za ANO). Podle něj by vůbec neměly vznikat vyšetřovací komise k živým kauzám.

Předsedkyně vyšetřovací komise Marie Pěnčíková (KSČM) říká, že by bylo lepší, kdyby se její kolegové na začátku případu vyhnuli vyjadřováním do médií - zamezilo by se tak spekulacím o konkrétním viníkovi havárie.

Pokus rybářů se solí

„Pro mě je to rok frustrace, vyčerpání a beznaděje, trvá to strašně dlouho, mělo to být dávno vyšetřeno. Nejhorší je, že orgány, které to měly řešit, od začátku mlžily a neřekly, kdo to způsobil,“ hodnotí předseda výboru místní organizace Českého rybářského svazu Hustopeče nad Bečvou Stanislav Pernický.

Vědci a rybáři v srpnu do Bečvy vylili u vyústění rožnovského kanálu solný roztok a zaznamenávali, jak se v řečišti chová. Pokus podle jednoho z autorů Pernického ukázal, že chlorid sodný čili solanka, který je anorganickou záležitostí stejně jako kyanid draselný, se ve vodě rozptýlil v celé šíři toku už po 600 metrech.

Podle něj tak únik jedu musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb. Dle policie se kyanidy do řeky dostaly z Rožnova pod Radhoštěm kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu.

Pernický uvádí, že má od vodoprávního úřadu potvrzení, že při experimentu nedošlo k porušení vodního zákona a nešlo ani o přestupek.