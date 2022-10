V Hradci Králové vzniká pětikoalice, primátorkou má být Pavlína Springerová

„Dnes jsme se posunuli o pořádný kus dál, dohodli jsme se na složení rady, která bude jedenáctičlenná,“ řekla v úterý Springerová.

Koalice HDK a TOP 09 bude mít tři radní stejně jako ODS. Po dvou radních budou mít Piráti a Rozvíjíme Hradec, uskupení Změna pro Hradec a Zelení obsadí v městské radě jedno místo.

„Jména náměstků v tuto chvíli ještě neřeknu, byla zahájena diskuse ohledně agend a programových priorit jednotlivých náměstků, kterých bude pět. Jsem jedinou kandidátkou na primátorku této pětikoalice, je v tom shoda všech zúčastněných,“ sdělila Springerová.

Příprava koaličního prohlášení

Na jednání pětikoalice příští týden podle ní budou tématem další podmínky koaliční spolupráce.

„Jsme ve shodě, že jednáme pouze o této demokratické nepopulistické pětikoalici, není žádná jiná varianta. Sejdeme se v druhé polovině příštího týdne, kdy bychom si všechno měli potvrdit. Z hlediska organizace by mělo jít snad o poslední schůzku, poté bude připravováno koaliční prohlášení a bude podepsána koaliční smlouva,“ dodala Springerová.

Poznamenala, že je také podstatná shoda na prioritách pětikoalice, podle ní neexistuje mezi subjekty zásadní problém. „Shoda našich subjektů byla taková, že nebudou existovat uvolnění radní, že bude pět náměstků,“ přiblížila.

ANO projevilo zájem o koalici s ODS

Komunální volby v Hradci Králové vyhrálo ANO se ziskem třinácti mandátů před druhým uskupením HDK a TOP 09 se sedmi mandáty, třetí byla ODS s pěti mandáty. Piráti mají čtyři mandáty, Rozvíjíme Hradec drží tři křesla stejně jako SPD. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení má dva mandáty.

Před čtyřmi lety vytvořily koalici ANO, ODS a uskupení Změna pro Hradec a Zelení, primátorem se stal Alexandr Hrabálek (ODS). Po odchodu Změny a Zelených se však koalice na podzim 2020 rozpadla a nová nevznikla.

Letos krátce po sečtení voleb vyslovilo hnutí ANO zájem o koalici s ODS, s tím, že by si nenárokovalo post primátora. Koalice ANO a ODS by ale měla pouze menšinových osmnáct mandátů. Zastupitel za ANO Denis Doksanský minulý týden řekl, že rozhodující devatenáctý hlas by pro možnou koalici ANO s ODS mohl dodat člen Trikolory zvolený do zastupitelstva na kandidátce SPD. Takovou možnost vzápětí člen vyjednávacího týmu ODS Miroslav Hloušek odmítl. Zbývající strany pětikoalice daly již dříve najevo, že odmítají koalici s hnutím ANO i SPD.