Začala velká rekonstrukce dálnice D11. Řidiče čekají komplikace

„Zvítězil ten, kdo celý harmonogram dokázal vtěsnat do nejkratší možné doby, abychom obtěžovali řidiče co nejméně,“ řekl mluvčí. Vítězná nabídka sdružení firem Eurovia CS, Strabag a M-Silnice uspěla s cenou 242,98 milionu korun bez DPH a časem oprav 47 dní.

„Týká se to (oprava) i dotčených exitů a bude to postupovat po etapách. Není to tak, že bychom celé staveniště uzavřeli a po celou dobu bude neměnné. Naopak budeme uvolňovat místa, která projdou rekonstrukcí, a zároveň budeme omezovat ta, která se do rekonstrukce budou chystat,“ upřesnil Rýdl.

Opravy podstoupí úsek dálnice D11 mezi kilometry 76,4 a 88,3, tedy od exitu Pravy včetně mimoúrovňové křižovatky. Stavbaři opraví i mimoúrovňovou křižovatku Sedlice, odkud bude pokračovat renovace dálnice D35 v úseku mezi kilometry 127 až 130, tedy od exitu 127 po exit 131. Rychlost bude snížena na 80 kilometrů za hodinu.

Dálnici D11 využívají zejména kamiony směřující na sever Moravy a také do Polska. Největší dopravní komplikace očekávají silničáři na konci letních prázdnin, kdy se lidé vracejí z dovolených.