Praha znovu otevře uprchlické asistenční centrum. Nařídila to vláda, primátor Hřib ji proto kritizuje

Pražské centrum pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny se opět otevře, a to od pondělí 11. července. Nebude ale nabízet ubytování. Řekl to pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) po jednání městského krizového štábu. Město uzavřelo středisko, které bylo ve Vysočanech, v polovině června, zdůvodnilo to příliš velkým množstvím běženců v Praze. Jeho znovuotevření podle Hřiba nařídila vláda.