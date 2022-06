Teď bydlí zdarma, nově budou možná muset platit. Politici dál hledají způsob relokace uprchlíků

Kraje a ministerstvo vnitra dál hledají způsob, jak motivovat běžence k přesunu do méně vytížených regionů Česka. Zvažují třeba, že v Praze by si ti uprchlíci, kteří teď bydlí zadarmo, část platili sami. Právě do hlavního města se přistěhovala čtvrtina ze všech uprchlíků v Česku.