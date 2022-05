Praha chce vyhláškou omezit alkohol na veřejnosti. Změny se mají týkat i náplavky

Lidé, kteří bydlí v okolí náplavky v Praze, si na hlasitou hudbu nebo křik opilých lidí stěžují dlouhodobě. S tím ale strážníci prakticky nic dělat nemohou. „Když tam přijela městská nebo státní policie na základě stížnosti, a to byly desítky telefonátů během každé noci, tak neměla žádný právní nástroj,“ uvedl pražský radní Jan Chabr (TOP 09).

Nástrojem pro policisty by nyní mohl být právě zákaz pití alkoholu na náplavkách, který by platil od půlnoci. S tím ale často návštěvníci náplavky nesouhlasí, a to přesto, že nemá jít o celodenní zákaz, jako je tomu na stovkách míst hlavního města. Jen v Praze 1 jde o padesátku ulic či prostranství včetně Václavského náměstí.

Policie nyní může trestat jen ty osoby, které přímo uvidí se napít. Od července chce magistrát jako přestupek stanovit i zdržování se na veřejnosti s otevřenou lahví nebo jinou nádobou. Podle zastupitele jana Hory (Piráti) má však městská policie od této novinky přehnaná očekávání. „I tento princip lze do velké míry obcházet, a to znamená, že bude fungovat jenom po omezenou dobu, já osobně si myslím, že tak jedno léto,“ řekl.

Praha 1 chtěla úplný zákaz

Právě Piráti novou vyhlášku podpořit nechtějí, a to kvůli zvýšení počtu míst, kde bude alkohol na veřejnosti zakázaný. V centru Prahy půjde o skoro padesát lokalit, například Karlův most a Královskou cestu. Radnice první městské části přitom prosazovala úplný zákaz od deseti večer do šesti hodin ráno.