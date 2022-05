Zákaz pití alkoholu v centru není žádná prohibice, říká pražský radní. Chce bojovat s alkoholovou turistikou

Situace se především v centru města zhoršila letos poté, kdy začal platit protikuřácký zákon. Lidé si kvůli němu uvnitř restaurace už nemohou zapálit, a tak častěji postávají venku.

„Já chci zdůraznit, že to není žádná prohibice. Je to věc, která je poměrně běžná i v jiných částech rozvinuté Evropy nebo světa. Je to prostě o tom, že ta památková rezervace není jenom rezervací v tom pravém slova smyslu, ale je to samozřejmě i místo, kde žijí lidé,“ uvedl Solil.