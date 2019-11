Olomouc od ledna zakáže pití alkoholu v centru. Pořadatelé velkých akcí budou muset žádat o výjimku

„Jsem přesvědčen, že se to (úprava vyhlášky) nedotkne normálních slušných lidí, kteří můžou alkohol nadále konzumovat například na předzahrádkách nebo veřejných akcích.“

Organizátoři akcí na Horním a Dolním náměstí, na kterých se budou nabízet alkoholické nápoje, budou muset od 8. ledna požádat radnici o udělení výjimky. Na restaurační zahrádky lemující náměstí se ale zákaz pití alkoholu vztahovat nebude.

Opozice: Vymahatelnost je sporná

Návrh vyhlášky počítá i s tím, že lidé nebudou moci pít alkohol v širším okolí krajského úřadu naproti hlavnímu nádraží. Prostor s lavičkami u budovy hejtmanství je častým cílem lidí bez domova, kteří tam popíjejí. Zákaz zatím platí do vzdálenosti padesáti metrů od vchodu do úřadu, nově to bude dvojnásobek.

Podle opozičního zastupitele Martina Jirotky (SPD-SPOZ) je vymahatelnost městské vyhlášky sporná a lidi bez domova ani tato úprava od pití alkoholu neodradí. Podle něj by mohli alkohol pít například z PET lahví od nealkoholických nápojů.

V tomto případě by měli strážníci podle Jirotky problém bezdomovcům dokázat konzumaci alkoholu. Účinnější by podle něj byla změna zákona, která by pro tyto případy zavedla například možnost trestního postihu či vykázání z města.

Takovou iniciativu by uvítalo i vedení Olomouce. Město zatím zkouší identifikovat alkohol v lahvích prostřednictvím certifikovaných přístrojů, s jejich pomocí chce v budoucnu hlídat dodržování městské vyhlášky.

Zákaz platí už skoro osm let

Zákaz pití alkoholu a žebrání na veřejných místech platí v Olomouci od začátku roku 2012, o čtyři roky později radnice úpravou vyhlášky zrušila zákaz pití alkoholu na Horním a Dolním náměstí. Ústavní soud totiž tehdy podobné vyhlášky zkritizoval právě kvůli plošné výjimce.

Návrh nové vyhlášky, podle kterého budou muset pořadatelé akcí v centru Olomouce o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství sami požádat radnici, posoudilo ministerstvo vnitra a uvedlo, že je v souladu se zákonem.