Ve šlechtitelském chovu hus, kterému kvůli ptačí chřipce hrozil zánik, se začala líhnout mláďata

Dodala, že během veterinárního opatření bylo nutné dodržovat přísná hygienická pravidla. „Všude bylo vápno, krmení a voda byly jenom v halách. Museli jsme mít návleky, roušky a rukavice,“ popsala.

Začít od nuly by bylo nemožné

Zaměstnanci farmy jsou rádi, že se chov podařilo alespoň zčásti zachránit. Kdyby museli být utraceni všichni ptáci, bylo by znovuobnovení chovu téměř nemožné. „Jde o šlechtitelskou tradici, na které se podílela spousta lidí. Nejde jen tak koupit jinou husu a začít s chovem znovu,“ upozorňuje šlechtitelka Jana Šídlová.

Jak dlouho bude trvat obnovení chovu v plném rozsahu, zatím nikdo neví. Podle šlechtitelky by to mohly být i tři roky. „Po tomto vyselektování nám zbyly jenom tři linie ze čtyř. Z každé linie nám zůstal určitý počet zástupců, z toho se budou postupně vybírat nejsilnější kusy, ze kterých budeme znovu dělat rodičovské páry. Budeme se snažit dát to nějak dohromady,“ popsala Šídlová.