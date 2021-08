Záchranářům v západním příhraničí má usnadnit komunikaci 5G síť

Hluchá místa v pokrytí jsou i na severu Plzeňska a na hranici s Karlovarskem. 5G síť by měla zcela problémy s připojením odstranit. „Pod vybudováním infrastuktury se rozumí využití stávající mobilní sítě, která se zlepší. Na druhé straně s tím souvisí stavba nových vysílačů,“ uvedla koordinátorka projektu 5G koridor Mnichov–Praha Lenka Šolcová.

Využití telemedicíny

Díky novým aplikacím budou moci lékaři využívat takzvanou telemedicínu. „Používali bychom obrazové informace, které nyní vůbec nemáme. Jedinými, které aktuálně máme, je to, co nám posádky řeknou do vysílačky,“ přiblížil Růžička. Podle mluvčí plzeňských krajských záchranářů Márie Svobodové by byl tento nástroj vhodný například při úrazech cyklistů nebo turistů.