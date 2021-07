Karlovarští záchranáři chtějí rady od lékařů přes videohovor, systém má být funkční do konce roku

Videohovory by ve srovnání s voláním podle Smetany zlepšily možnosti konzultace. „Lékař vidí přes video pacienta, může s ním pohovořit a záchranáři, který má v uchu nápovědu, přitom může radit,“ vysvětluje využití telemedicíny. Dodává, že tento systém chce zavést do konce letošního roku.

„Reagujeme na mizející lékaře v terénu. Ti stávající navíc vyjíždí asi k 18 procentům případů, ten zbytek řeší záchranáři sami nebo s lékaři konzultují,“ říká Smetana. Podle něj by v budoucnu k případům vyjížděli převážně záchranáři a lékaři je prostřednictvím technologií na dálku vedli. „Kromě pohmatu pacienta by lékař dostal všechny informace, jako kdyby byl na místě,“ dodává Smetana.

Prezident asociace záchranek Slabý, který je zároveň ředitelem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, očekává nástup telemedicíny v rozmezí dvou až pěti let. „Technicky jsme na to víceméně připravení,“ říká. Zdůrazňuje, že hlavně software musí být stabilní, plně kompatibilní a nemůže být extrémně drahý. „Takovou věc je navíc potřeba nejprve vyzkoušet technicky,“ dodává. Podle něj by právě karlovarská záchranka mohla sloužit jako příklad pro ostatní.

Záchranáři tam už nyní používají software, který umožňuje z přístrojů stáhnout data a uložit je rovnou do zdravotní dokumentace pacienta. „Teď chceme zpracovat i to, že se data – třeba EKG, pulsu nebo krevního tlaku – objeví u lékaře na obrazovce a ten poté rychleji rozhodne o pacientovi,“ vysvětluje Smetana. Tento systém chce také zprovoznit do konce roku.