Dopravu v Přerově zkomplikuje oprava mostu v ulici Osmek, objízdná trasa povede přes areál výstaviště

Řidiče projíždějící Přerovem, kde je dlouhodobě složitá dopravní situace, čekají na čtyři měsíce další komplikace. Od 6. července se až do 5. listopadu uzavře most přes mlýnský náhon Strhanec v ulici Osmek. Stavba, která potrvá 121 dnů, znemožní řidičům průjezd na Velkou Dlážku i do ulice Za Mlýnem. Zástupci města se dohodli s majiteli přerovského výstaviště, že objízdná trasa pro vozidla do tří a půl tuny povede přes jejich areál, informovala mluvčí radnice Lenka Chalupová.