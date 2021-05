Nově otevřená estakáda v Přerově uleví dopravě ve městě zatím jen částečně

Příprava stavby bude podle Mátla ještě velmi složitá. „Dá se očekávat žaloba proti změně územního rozhodnutí, která nabyla právní moci. My očekáváme, že v průběhu letních měsíců bychom mohli dostat stavební povolení, proti tomu bude samozřejmě zase podán rozklad. To jsou komplikace, které nás čekají. Každopádně věříme, že nejpozději začátkem příštího roku, příští stavební sezony, budeme schopni dálnici D1 zahájit. Doba výstavby se předpokládá zhruba tři roky,“ podotkl Mátl.

Poslední úsek ještě nemá stavební povolení

Poslední úsek D1 u Přerova by tak mohl být dokončen v roce 2025. „Samozřejmě procesy, kterými procházíme, jsou velmi komplikované a situace se ještě může zkomplikovat,“ upozornil Mátl, podle kterého ŘSD potřebuje získat stavební povolení do podzimu. Pokud by například soud poté stavební povolení zrušil, tak by se celý proces EIA musel zopakovat.

Dopravu v Přerově od soboty komplikuje stavba více než 800 metrů dlouhého průtahu, který má usnadnit průjezd automobilů nyní složitým úsekem v průmyslové oblasti u vlakového nádraží. Kvůli této dopravní stavbě platí částečná uzavírka Tovární ulice a části několika okolních ulic. S dopravním omezením musí řidiči v okolí vlakového a autobusového nádraží počítat do 30. srpna.

První etapa průtahu, pro který se v Přerově vžil název průpich, se soustředí na oblast kolem Tovární ulice. Druhá etapa se příští rok přesune na Velké Novosady. Stavba průtahu má být hotova příští rok na přelomu léta a podzimu. Dopravní stavba má bez započtení DPH stát celkem 189 milionů korun.