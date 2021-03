SeČTeno z Jihomoravského kraje: Covid zastavil veletrhy, někteří vinaři se zachránili v on-line prostoru

„Před rokem tady bylo více než padesát tisíc lidí, na Motosalonu, byť ta návštěvnost už byla trošku menší. Normálně na Motosalon chodí 60 tisíc lidí. Nic podstatného se ale nestalo. Nicméně dva dny po skončení Motosalonu byla vyhlášena mimořádná opatření k hromadným akcím,“ řekl generální ředitel BVV Jiří Kuliš.

Jaká bude budoucnost výstavnictví, zatím Kuliš odhadovat nechce. Připomněl, že na výstavišti vzniklo očkovací centrum. Doufá tak, že se co nejrychleji podaří naočkovat proti koronaviru co nejvíce lidí, aby se vše mohlo vrátit do starých kolejí. Věří také, že se do Brna vrátí i samotní vystavovatelé.