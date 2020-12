Sloup Nejsvětější Trojice je už 20 let na seznamu UNESCO. Hrdost Olomoučanů zažehl před 300 lety

Václav Render zemřel 2. dubna 1733, do té doby vystavěl sloup do výše prvního patra, a to i s vnitřní kaplí s kamenným pláštěm a pilastry s římsami. Právě kombinace kaple s motivem tradičního sloupu činí z olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice jedinečné dílo.

Movitý kameník svůj slib dodržel

To, co Render slíbil, také udělal a veškerý svůj majetek daroval na dokončení monumentu - jednalo se o bezmála 11 tisíc zlatých. Pokračováním stavby před svou smrtí pověřil svého tovaryše Františka Thoneka, který o plánech Rendera věděl všechno.

Architekturu kaple vyprojektoval ještě sám Render v duchu vídeňské vrcholně barokní architektury. Dekorace připomíná hlavně tvorbu vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta. V dalších patrech sloupu je už možné vidět mladší fáze výstavby, svědčí o tom proměňující se dekorace stavby.

Už v době, kdy svatotrojický sloup vznikal, budil velkou pozornost a také hrdost mezi olomouckými měšťany. Bylo to nejen díky jedinečné architektonické formě, domácímu autorství nebo bohaté výzdobě, ale také nákladům na stavbu, které se odhadují na 100, možná až 150 tisíc zlatých. Tehdy se navíc jednalo o největší objekt svého druhu v Evropě.