Sloup nejsvětější trojice v Olomouci láká do města turisty z celého světa

Dominanta Horního náměstí. V první polovině 18. století ji postavili olomoučtí mistři jako výraz vděku za konec morové epidemie, která na Moravě udeřila. V polovině devadesátých let se sloup zařadil mezi národní kulturní památky a od roku 2000 je na seznamu nejprestižnějším. Unesco jej řadí na úrověň historického centra Říma nebo Sochy svobody. Se svými 35 metry je sloup nejsvětější trojice nejvyšším sousoším v Česku. Jeho součástí je i malá kaple. Díky svému emblému má památka takřka zdarma propagaci po celém Česku i v zahraničí – často tam, kde by se město třeba z finančních důvodů samo prezentovat nemohlo. A turisté na to slyší. „Co se týká návštěvnosti japonských nebo německých turistů, tak tam ten zájem narostl od roku 2000 o sto procent, protože do té doby, když jsme nebyli zapsáni, tak třeba japonští turisté do Olomouce nezavítali,“ potvrdila Karin Vykydalová z oddělení cestovního ruchu magistrátu. Od roku 2008 střeží jedno z vrcholných děl středověkého baroka dvě kamery. Sloup totiž bývá častým terčem útoků vandalů. Naposledy ho loni poničili tři desetiletí chlapci. Kvůli oblíbeným a často po celý den velice rušným vánočním trhům je teď sloup z bezpečnostních důvodů obehnaný kovovými zábranami.

