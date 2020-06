Most u Netřebic bude dva dny uzavřený. Už podruhé za krátkou dobu se tam utrhl svah

Most na silnici I/3 u Netřebic leží na hlavní trase z Česka do Rakouska a je poměrně dost využívaný. Kvůli intenzivnímu provozu na silnici se nyní uvolnil druhý svah a auta, která úsekem projíždějí, se nebezpečně naklání. Celý most se tak musí zpevnit.

„Sedlo to (svah) nadměrnou dopravou, zatěžováním, nedodržováním rychlosti. Ze středy na čtvrtek to na 24 hodin uzavřeme a dáme tam ještě jednu vrstvu asfaltového balení,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Všichni budou muset přes Český Krumlov

Veškerý provoz bude odkloněn na objízdné trasy. „Řidiči se tak musí obrnit trpělivostí, po oba dva dny lze očekávat hustý provoz a zdržení ve směru Kaplice –⁠ Český Krumlov –⁠ České Budějovice a zpět,“ poznamenala mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.

Úsek u mostu byl od 26. května do 5. června neprůjezdný. Rýdl koncem května uvedl, že se tam utrhl kus krajnice, když stavbou projížděl kamion. Geolog pak podle policie zakázal průjezd všech aut. V pátek 5. června silničáři úsek otevřeli pro nákladní auta, osobní auta musela i nadále po objížďkách.