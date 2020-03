Na Šumavě kvůli dešti stoupají hladiny některých řek. Na čtvrtek platí výstraha před silným větrem

Ve vyšších polohách Jeseníků nyní leží kolem 120 centimetrů sněhu. „Ráno byl déšť a plus čtyři stupně Celsia, lavinové svahy budou s největší pravděpodobností velmi promáčené a je velká pravděpodobnost, že se může uvolnit lavina z mokrého sněhu,“ řekl lavinový specialista Jiří Hejtmánek.

V Jeseníkách v oblasti Velkého Kotle, Červené hory a Králického Sněžníku je šest lavinových katastrů a dohromady dvacet lavinových drah. Druhý stupeň, který znamená mírné nebezpečí, platí momentálně i v Krkonoších.

Pozor na silný vítr

Meteorologové také vydali na čtvrtek výstrahu před silným větrem, který zasáhne většinu českých krajů. Nárazy větru by měly dosáhnout až sedmdesáti kilometrů za hodinu. Silný vítr by měl ustávat v noci, ale během pátku se znovu objeví kromě Čech také v části Moravy.

Podle aktuální výstrahy ČHMÚ by mělo ve čtvrtek foukat zejména v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji, a to od osmi ráno do šesti večer. Lidé by měli zajistit dveře a okna a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty.