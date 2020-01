Česko možná čeká další extrémně suchý rok. Ve sněhu je nyní nejméně vody za posledních 20 let

Musí sněžit, jinak bude opět sucho

Ve sněhu je momentálně nejméně vody za posledních dvacet let. Odborníci se shodují, že pokud nenapadne více sněhu, hrozí Česku další extrémně suchý rok. „Sníh není, to znamená, že na jaře nemá co tát a určitě se to projeví v podzemních vodách,“ doplnil Lipina.

Množství sněhu v těchto dnech sledují také vodohospodáři, z jejich pohledu ale zatím sucho nehrozí. „V současné době máme přehrady naplněny. Primárně dodávky vody v našem kraji jsou zajišťovány z 88 procent povrchovou vodou a té máme v přehradách dost,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Nadprůměrně teplá a suchá zima

Letošní zima v Česku je podle meteorologa ČT Pavla Karase neobvykle teplá, ale také suchá. Po loňském prosinci zůstávají vyšší teploty i v lednu, a to kvůli tlakové výši nad jihovýchodní Evropou.

Průměrná teplota v prosinci byla 1,9 stupně Celsia, což je o 2,8 stupně více, než je dlouhodobý normál z let 1981 až 2010. Pod dlouhodobým průměrem byly teploty v prosinci jenom v prvním týdnu a pak kolem 11. prosince.

Výrazněji v Česku sněžilo naposledy o uplynulém víkendu, nejvíce na Šumavě, v Jeseníkách a Beskydech, maximálně však deset centimetrů za den. V následujících dnech už sněžit nemá, důvodem je tlaková výše Ekart.