Kraje se připravují na případný koronavirus v Česku. Zasedají bezpečnostní rady, opatření přijímají nemocnice, letiště i školy

Specializovaný #Biohazard tým @ZZS_Jmk dnes na brněnské #letiště nevyjížděl. V pohotovosti ale na výjezdové základně zůstane i v době příletů dalších pravidelných spojů z italského Bergama - počínaje nedělním. #koronavirus #Covid19 pic.twitter.com/1Kot0rCJ1M — Markéta Chumchalová (@Chumchalova_CT) February 26, 2020

Na základě úterního rozhodnutí bezpečnostní rady Jihomoravského kraje se na letišti v Brně zvýšil nad rámec dosavadních opatření dohled u linky z italského Bergama. K dispozici je lékař pro cestující s možnými potížemi, zaměstnanci letiště dostali ochranné pomůcky.

Dosud se na letišti prováděl klasický úklid a cestující dostávali ohledně koronaviru letáčky s informacemi ve více jazycích. Podle hejtmanova náměstka Romana Hanáka (ČSSD) dostanou zaměstnanci ochranné pomůcky jako roušky nebo jednorázové rukavice.

„Záchranná služba bude držet v pohotovosti tým, který může případné nakažené cestující odvézt do krajských nemocnic,“ řekl Roman Hanák. Dodal, že lety z Bergama přistávají v Brně ve středu a v neděli a cestující se nesetkají s pasažéry žádných jiných letů, takže budou v odbavovacím prostoru sami.

Všech 104 pasažérů opustilo po příletu z Bergama #Letiště #Brno. Podle mluvčího Jakuba Splavce zatím nikdo konzultaci s lékařem ani jinou zdravotnickou pomoc nepotřeboval. #koronavirus pic.twitter.com/shUIIdEMcK — Markéta Chumchalová (@Chumchalova_CT) February 26, 2020

„Jsme také v trvalém kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a postupujeme dle jejích pokynů,“řekl mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec. Pasažéři italské linky procházejí kontrolou už na letišti v Bergamu. „Pacient, který na letišti v Bergamu jeví známky nákazy koronavirem, je převezen do karantény,“ řekl mluvčí letiště.

Lidé, kteří se vrátili z oblastí zasažených nákazou, jsou v karanténě

V souvislosti s koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, je v domácí karanténě žena v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Vrátila se z Benátek. Výsledky testů ženy nejsou podle ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Aleny Dvořákové ještě známé.

„V novoměstské nemocnici není hospitalizován žádný člověk s podezřením na onemocnění COVID-19, pouze byla jedna osoba na přítomnost koronaviru vyšetřena, na výsledky čekáme,“ řekla mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Kvůli šíření nemoci po Evropě se podle Aleny Dvořákové na hygienickou stanici obrací větší množství lidí, kteří se z Itálie vrátili nebo tam chtějí vycestovat. „Byli tam na karnevalu, tak chtějí vědět. Potom jsou to různí obchodníci z Verony nebo Milána. Pak jsou to ti, kteří míří na hory – mají tam jet, nebo ne. Ministerstvo doporučuje nejezdit do nejpostiženějších oblastí. Já jim to říkám rovněž,“ řekla.

V domácí preventivní karanténě po návratu z Itálie jsou i tři lidé z Mostu. Příznaky nemoci COVID-19 nemají. Dvě učitelky a dcera jedné z nich pobývaly o víkendu v Benátkách. Preventivní domácí karanténu nařídili pro dvě desítky lidí, kteří se vrátili z oblastí, v nichž se objevila nákaza koronavirem, také jihočeští hygienici.

Kvůli obavám z koronaviru svolala hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stránská (ČSSD) jednání, na kterém se setkala s krajskou hygieničkou, ředitelem nemocnice i zástupci tamní záchranné služby. Schůzky se účastnil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Hejtmanka uvedla, že Jihočeský kraj je připravený na případný výskytu koronaviru, a to i v takovém případě, že by se jednalo i o větší skupinu, vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj je destinací, kam často jezdí turisté.

V Moravskoslezském kraji je momentálně podle hygieniků v karanténě jeden člověk, který se vrátil z Itálie. „Pokud tito lidé nemají klinické příznaky, tak jim doporučujeme, ať si vezmou home office a sledují si zdravotní stav,“ řekla Pavla Svrčinová z Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Pacienta s podezřením na koronavirus má Fakultní nemocnice Brno. „Má příznaky a byl v Itálii,“ řekl mluvčí nemocnice Pavel Žára. Výsledky by mohly být ve čtvrtek. Podle Pavla Žáry nemocnice u dvou dřívějších pacientů koronavirus vyloučila. Vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek řekla, že hygienici provedli sedmdesát pět konzultací, u šesti bylo podezření na koronavirus, které se ale podařilo vyloučit.

Muže s problémy přijala v úterý i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Podle mluvčí Dany Lipovské v horách v Itálii. Lékařka situaci konzultovala s krajským epidemiologem a pacientovi doporučila dvoutýdenní domácí karanténu. Nemocnice v Břeclavi ani v Kyjově pacienty s podezřením na koronavirus neměly.

Pardubický kraj chce koupit ochranné pomůcky za deset milionů

Pardubický kraj v případě nákazy koronavirem v Česku uvolní deset milionů korun na nákup ochranných pomůcek. Krajské nemocnice mají manuál, jak při potvrzené nákaze postupovat. „V co nejkratší době budeme distribuovat nejen do našich škol informační letáky týkající se základní hygieny. O spolupráci požádáme také starosty obcí jakožto zřizovatele mateřských a základních škol a ředitele nejen krajských příspěvkových organizací,“ řekl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Nemocnice Pardubického kraje stanovila epidemiologický manuál. Zahrnuje identifikaci rizikového pacienta, postup vyšetření pacientů s možnou nákazou, odběr biologického materiálu a izolace nemocného a používání ochranných prostředků. „Osobní ochranné prostředky, zejména respirátory a ochranné obličejové štíty, byly zajištěny v dosažitelném množství oddělením centrálního nákupu,“ řekl generální ředitel pěti krajských nemocnic Tomáš Gottvald.

Nemocnice budou mít v případě potvrzení viru v Česku krizový štáb, a pokud bude potřeba, v multioborovém pavilonu v Pardubické nemocnici vyčlení lůžka pro nakažené lidi. Pavilon disponuje 70 lůžky.