Karanténa i distanční studium. České univerzity řeší studenty, kteří vyjeli do oblastí zasažených koronavirem

V následujícím měsíci se má vrátit z Itálie patnáct studentů Karlovy univerzity, kterým skončí semestr. Dvacet studentů má odcestovat.

„Mají informace od pražské hygienické stanice, podle které by měli všichni studenti vracející se z postižených oblastí zůstat v domácí karanténě po dobu dvou týdnů,“ vysvětlil Petr Podzimek z odboru vnějších vztahů Univerzty Karlovy a dodal, že je na zvážení každého studenta, zda do Itálie vycestuje nebo si pobyt zkrátí. „V tuto chvíli nemáme žádné informace, že by se někdo ze studentů z Itálie plánoval nyní vrátit,“ doplnil Podzimek.

Studenti Univerzity Palackého v Olomouci dostali od univerzity doporučení, aby si pobyty v Itálii odložili. „Co se týká Itálie, aktuálně intenzivně monitorujeme a individuálně kontaktujeme všechny studenty na výměnných pobytech v Itálii, abychom zjistili, v jaké části země se momentálně nachází,“ vysvětluje postup univerzity mluvčí Gabriela Sýkorová Dvorníková.