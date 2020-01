Hasiči zaznamenali na silvestra rekordní počet požárů. První miminko roku se narodilo v Břeclavi

Zranění od petard i paličky na maso

Vážná zranění způsobila zábavní pyrotechnika dvěma mužům na Vyškovsku a jednomu v Brně, když jim vybuchla v rukách. Devastující poranění ruky pyrotechnikou operovali v českobudějovické nemocnici. V Mýtu na Rokycansku devatenáctiletému mladíkovi explodoval dělbuch blízko u obličeje, skončil v nemocnici stejně jako dva muži, které zranila petarda v obličeji ve Svinišťanech na Náchodsku.

V Pardubickém kraji petardy zranily šest lidí, jeden pacient je s popáleninami na horní polovině těla v pražské vinohradské nemocnici, dva lidé přišli o prsty. Na Vysočině po výbuchu zábavní pyrotechniky jeden člověk přišel o prsty na ruce, další si zranil oko, jiný měl hluboké popáleniny. V Praze zasáhla petarda do tváře dítě.

K opilým nezletilým vyjížděli záchranáři třeba na Pelhřimovsku nebo v Moravskoslezském kraji. „Mezi nimi byli tři šestnáctiletí mladiství, chlapec a dvě dívky, a jedno dítě ve věku 12 let,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl.

V Moravskoslezském kraji ošetřili také ženu po nárazu do zdi při noční jízdě na bobech, muže zraněného při přelézání dvoumetrové zdi a muže s úrazem po úderu paličkou na maso. V pražských Měcholupech spadl muž ze stromu, odkud sundával dron. „Mladá žena v Hradci Králové utrpěla podchlazení, poté co byla údajně shozena do Labe,“ uvedl mluvčí záchranářů Ivo Novák.

V hlavním městě se silvestr obešel bez vážnějších incidentů

Oslavy konce roku v hlavním městě hodnotí pražští policisté i hasiči jako standardní silvestrovský den. Policie nemusela řešit žádné zásadní bezpečnostní problémy, na silvestra a na začátku Nového roku přijala přibližně tisíc oznámení na linku 158. Mezi půlnocí a šestou ráno jich podle mluvčí Evy Kropáčové bylo více než tři sta, běžně jich přitom přijme maximálně šest set. Lidé volali kvůli potyčkám v barech a restauracích, velmi často museli policisté vyjíždět k partnerským a manželským rozepřím, dodala mluvčí.

Policie také zasahovala u 21 dopravních nehod. Z vážnějších nehod Kropáčová zmínila havárii v Úvalské ulici ve Strašnicích, kde řidič naboural do sloupu. Policie mu naměřila víc než tři promile alkoholu v dechu. V Evropské ulici byla policie přivolána k nehodě automobilu převráceného na střechu. „Řidička ročník 88 nezvládla řízení, byla zjevně pod vlivem alkoholu, ale odmítla se podrobit dechové zkoušce,“ uvedla Kropáčová.

Pražští hasiči vyjeli při novoročních oslavách k 57 požárům způsobených zábavní pyrotechnikou, což je o 13 případů víc než 31. prosince 2018. Podle jejich mluvčího Martina Kavky se ale nejedná o výjimečný stav. „Během pěti let jsou ty silvestry podobné,“ doplnil. Hasiči vyjížděli převážně k požárům odpadu, křovin a zbytků pyrotechniky. V jednom případě hořelo podle Kavky na balkoně obytného domu. Do půlnoci hasiči vyjeli k 24 požárům způsobených pyrotechnikou, do 06:00 k dalším 33.

„První výjezd v letošním roce byl v Praze minutu po půlnoci,“ dodal Kavka. Podle statistik pražských hasičů na silvestra vyjíždějí třikrát častěji než v běžný den.