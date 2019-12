Praha bude sestrou tchajwanské Tchaj-peje, schválili zastupitelé. Zoo dostane luskouna

Městská rada schválila sesterskou smlouvu Prahy s Tchaj-pejí již na počátku prosince, klíčové je ale její posvěcení od zastupitelstva, které má nyní dohoda též. Metropole by mohly úže spolupracovat v oblasti ekonomiky a obchodu, ale i kultury. Praha se chce na Tchaj-wanu inspirovat například chytrými řešeními ve zdravotnictví, vzdělávání či dopravě.

Luskoun ano, panda ne

Součástí dohody by mohlo být i předání vzácného zvířete pražské zoologické zahradě. Ta může doufat v zisk luskouna – jediného savce, který má na těle šupiny. Kdy do Prahy přijde, chce primátor Hřib dohodnout v lednu, až do Prahy přijede tchaj-pejský starosta a obě strany smlouvu podepíšou.

I symbolem nedávno ukončeného partnerství Prahy s Pekingem mělo být vzácné zvíře. Panda velká ale do pražské zoo nikdy nepřicestovala. Sesterskou smlouvu uzavřela obě města v roce 2016. Její součástí byla i formulace, že „hlavní město Praha v souladu s Vládou ČR nadále uznává politiku jedné Číny, stejně jako uznává Taiwan jako nedílnou součást čínského území“. Po loňské výměně vládnoucí garnitury ale začala nová koalice jednat o možné změně smlouvy a vypuštění tohoto článku.

Podle radní Hany Kordové Marvanové (STAN/Spojené síly) šlo o „naprosto nestandardní“ formulaci v sesterské smlouvě a „zřejmě politicky dohodnutý krok, že Praha takto vyjádří postoj k Číně“.

Počátkem letošního října schválili pražští radní návrh na vypovězení dohody, argumentovali tím, že Peking přestal komunikovat. Než ale došlo na rozhodující hlasování v zastupitelstvu, vypověděla smlouvu čínská strana.