Žena, která v plzeňském klubu útočila kyselinou, půjde na šest let do vězení

Incident se odehrál loni 24. března v nočním klubu na Americké třídě. Kroftová ráno pozvala popíjející skupinku lidí do privátního pokoje. Po nějaké době se s lidmi začala hádat, podle soudu proto, že chtěla, aby jí skupinka zaplatila za sexuální služby, které poskytnuty nebyly. Všichni aktéři byli silně opilí.

Hádka přerostla ve fyzický konflikt, do něhož se zapojil další muž, aby se Kroftové zastal. Podle obžaloby pak vzala Kroftová lahev s čističem odpadů s 96procentní kyselinou sírovou a dva muže a ženu polila. Poté je pronásledovala až na schody a do průjezdu klubu a dál na ně lila žíravinu.

Obhájce Kroftové soudu navrhoval, aby byla žena odsouzena pouze za ublížení na zdraví, u kterého by jí hrozilo maximálně osm let vězení. Žena totiž u krajského soudu uvedla, že nevěděla, co je v lahvi.

To však soudce Jiří Lněnička odmítl. „Poškozená měla dost času prohlédnout si lahev, když odšroubovávala víčko. Pokračovala v polévání poškozených i v době, kdy byli tou kyselinou poškození zasaženi a projevovali značnou nevoli vůči jejímu jednání s tím, že je to bolí,“ vysvětlil soudce.

Napadené muže a ženu kyselina zasáhla na pěti až sedmi procentech povrchu těla. Léčení si vyžádalo několikatýdenní hospitalizaci a u každého několik operačních zákroků. Zůstaly jim jizvy po poleptání a jeden muž má omezenou hybnost ruky.