Plzeňský soud ztrestal šesti lety ženu, která v nočním klubu útočila kyselinou sírovou

Obžalované hrozilo až dvanáct let vězení. Zmocněnci poškozených po ní požadují náhradu škody a nemajetkové újmy 2,6 milionu korun. Nejvíc, asi 1,5 milionu korun chce zraněná žena, jejíž právní zástupkyně, tak jako další dva zmocněnci, uvedli, že obžalovaná jednala úmyslně. Dalších 345 000 korun chtějí dvě zdravotní pojišťovny a další desetitisíce majitel domu za vzniklé škody.

Incident se odehrál loni 24. března mezi 07:00 do 09:00. Obžalovaná přišla do baru z nočního klubu na Americké třídě. Popíjející skupinku pozvala na kávu do pokoje klubu, od něhož měla klíče. Hádka přerostla ve fyzický konflikt, do něhož se zapojil další muž.

Útočnice se hájila, že potyčku rozpoutal jeden z poškozených - a že jednala v šoku a ve stresu. Podle obžaloby totiž vzala lahev s čističem odpadů s šestadevadesátiprocentní kyselinou sírovou a polila tři lidi. Pronásledovala je až na schody a do průjezdu klubu a dál na ně žíravinu lila, i když všichni křičeli, uvedla obžaloba.

Způsobila jim poleptání druhého až třetího stupně na hlavě, obličeji, krku, rukou i dalších částech těla, uvedl státní zástupce. Podle něj bylo úmyslné zavinění jednoznačně prokázané a nešlo o nutnou obranu.

Napadené muže ve věku 39 a 27 let a dvaatřicetiletou ženu kyselina zasáhla na pěti až sedmi procentech povrchu těla. Léčení si vyžádalo několikatýdenní hospitalizaci a u každého několik operačních zákroků. Zůstaly jim jizvy po poleptání a jeden muž má omezenou hybnost ruky.