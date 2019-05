Zvedá se startovací pistole. Může začít geologický průzkum pro stavbu metra D

Rozhodnutí rady schvalují i opoziční zastupitelé. „Je to dobrá zpráva. Ze všech stran se snášela většinou nespravedlivá kritika na předchozí vedení města, tak by teď bylo fér říct, že celý projekt metra D do současného stavu dotáhla právě předchozí rada společně s DPP a i soutěž na geologický průzkum byla vypsána ještě před volbami,“ uvedl zastupitel a poslanec Patrik Nacher (ANO).

Přestože je rozhodnutí městské rady pro budoucí výstavbu zásadní, v cestě stavbě metra do Písnice stojí ještě další překážky. Dopravní podnik stále nemá všechny potřebné pozemky. Větší potíže jsou ale s úsekem, který spadne až do druhé fáze výstavby. První část povede z Pankráce na Nové Dvory, kde již vzniklo několik důležitých dohod. S vlastníky pozemků, kteří chtějí stavět u budoucích stanic v Krči se město dohodlo na společném postupu.

Naopak plochy potřebné pro budoucí stanice Libuš, Písnice a Depo Písnice město získá zřejmě až po rozsáhlejší směně pozemků.

Novela zákona má umožnit metro bez strojvedoucích

První úsek metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory by měl mít pět stanic – kromě konečných také Olbrachtovu, Nádraží Krč a Nemocnici Krč. V další fázi by měly vzniknout zbylé tři stanice i nové písnické depo metra. Náklady pro stavbu tratě Pankác – Depo Písnice jsou odhadovány na 57 miliard korun. Po dostavbě metra do Písnice by se mohla trasa D prodloužit i severním směrem z Pankráce na Náměstí Míru.

Kvůli metru D se mění i legislativa. V Poslanecké sněmovně je v současnosti novela drážního zákona, která má umožnit bezobslužný provoz na speciálních drahách, tedy jízdu vlaků bez strojvedoucích na trase D. Bezobslužnému provozu odpovídaly také první vizualizace budoucích stanic nové trasy – podobně jako například ve stanicích linek pařížského metra, kde jezdí vlaky bez strojvedoucích, jsou na nich i ochranné průhledné stěny a bezpečnostní dveře mezi nástupištěm a kolejištěm. S osazením bezpečnostních dveří ostatně počítají i autoři novely zákona.

Návrhy podoby stanic ale nejsou ještě konečné. Pražští radní na začátku dubna rozhodli, že pro každou stanici vzniknou nové návrhy výtvarných řešení. Z nich pak speciální komise vybere vítěze. Pro stanici Náměstí bratří Synků, která bude až součástí úseku z Pankráce na náměstí Míru, město rozhodlo, že uspořádá architektonickou soutěž na její podobu.