Předvolební debata ŽIVĚ: Kandidáti na pražského primátora o dopravě, bydlení a bezpečnosti ve městě

Debat České televize, které probíhají před volbami v největších městech Česka, se účastní lídři jedenácti volebních subjektů s nejvyšším potenciálem, jak ho ukázal průzkum společností Kantar TNS a Median pro ČT

Jsou to Zdeněk Hřib za Piráty, Bohuslav Svoboda za ODS, Jiří Pospíšil (TOP 09) jako lídr kandidátky Spojené síly pro Prahu, Petr Stuchlík za ANO, Jan Čižinský z kandidátky Praha sobě, Jiří Nouza z uskupení Starostové pro Prahu, Ondřej Mirovský z čela kandidátky Zelených, sociální demokrat Jakub Landovský, Hynek Beran z SPD, Ivan Tomeš, který jde do voleb na kandidátce Nezávislých, a lídryně KSČM Marta Semelová.

V Praze kandidují i další strany a hnutí, kandidátních listin je zde nejvíce v republice, a to 29 (hlavní město se o první příčku dělí s obcí Kateřinice). Kromě těch, které budou mít své zástupce v debatě, jsou to kandidátky Patrioti, Otevřená radnice, Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí, protiPIRÁTSKÁ kandidátka, S. O. S. za práva zvířat, Volte Pravý blok, Dost je Dost!, Plus, Jauner, Krásná Praha, Rozumní, SPR-RSČ, Soukromníci, Zemanovci, DSSS, PRO Zdraví a Evropská koalice pro Prahu.