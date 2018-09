Předvolební debata ŽIVĚ: Kandidáti na primátora Brna diskutují o bydlení i dopravě

Kromě těchto stran a hnutí se o hlasy voličů v Brně ucházejí také uskupení Sportovci, Zvířata jsou můj život, Moravané, KSČM, Slušní lidé a Soukromníci, Romská demokratická strana, Smart moravská metropole, Brno Plus, Brněnští senioři, Maffie.cz a Jauner Československo 2018.

Podle průzkumu Kantar TNS a Median pro ČT je podle obyvatel největším problémem v Brně doprava. Za zásadní to považuje 71 procent dotázaných, což je podobný výsledek jako v Praze. Zhruba polovina Brňanů označila za zásadní problém také nedostupnost bydlení, dvě pětiny korupci.

Vnímání problémů se liší s věkem, vzděláním i politickou orientací. Doprava je častěji tématem pro vysokoškoláky a lidi mezi 40 a 59 lety. Kritika korupce, kriminality nebo soužití s menšinami narůstá s věkem, častěji to za problém označují podporovatelé SPD nebo KSČM. Potíže s nezaměstnaností a chudobou vnímají především mladí lidé do 29 let a lidé s nižším vzděláním.