Rekonstrukce ostravské nemocnice je želízko v předvolební výhni. A kandidáti na primátora ho kují

Lídr kandidátky Pirátů David Witosz vidí klíčový aspekt v transparentnosti investic, které se zřejmě v průběhu let dostanou do řádu miliard korun. Úlohu politiků nespatřuje v tom, aby určovali nemocniční vybavení a pracoviště; určit to mají lékaři. Politik podle něj zodpovídá za to, že to od lékařů zjistí a postará se o čisté financování rekonstrukce. „Lékaři vědí nejlépe, co potřebují pro to, aby byl lid zdravý. Proto budeme naslouchat lékařům (…) a musíme peníze investovat tak, aby se nerozkutálely. Aby nedošlo k tomu, co se u nás v republice bohužel stává,“ řekl kandidát Pirátů v Ostravě.

Libuše Přikrylová ucházející se o primátorský post z prvního místa kandidátky koalice LEČO - LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA se ztotožňuje s nutností řídit se při postupném vybavování nemocnice názorem místních odborníků. „Dali bychom dohromady obory, které jsou nejvíce potřeba,“ poznamenala. Ze svých rozhovorů s voliči sama vnímá ale velikou poptávku po zřízení pohotovosti ve městě. Sama prý je z Jižního města, což je obvod s více než 100 tisíci obyvateli a v minulosti tam fungovala hojně využívaná pohotovost. Tak veliký obvod by si ji podle Přikrylové zasloužil i nyní.

ČSSD volá po průběžném financování. Současné vedení spoří do fondů

Adept na primátorský řetěz z řad sociálních demokratů Jiří Srba připomněl, že nemocnice se nazývala městskou, ačkoli byla dlouhou dobu státní a město Ostrava s ní mohlo začít pracovat od roku 2008. ČSSD podle něj během pěti let, kdy mohla, investovala do zvelebení nemocnice účelně přes 300 milionů. Srba nechápe, proč se nyní vytváří fond na investice v budoucnu. „Proč to pro lidi nedělat už nyní? My jsme to dělali průběžně,“ prohlásil. Vzal si za příklad právě připravovaný chirurgický pavilon, který ČSSD měla v realizačním výhledu už na roky 2016 a 2017. „Já se ptám, proč už není realizována?“ položil otázku. Dá se podle něj zobecnit, že vizitkou současného vedení města je strnulost a tápání nejen v oblasti zdravotnictví.