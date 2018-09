Komunální volby budou i v nejmenších obcích. Heřmanov se chce rozšířit a čeká dopravní změny

Často se v posledních letech opakuje zpráva, že se venkov vylidňuje. Jsou obce, kde museli zavřít školu, ale jsou i takové, kde ani žádné děti, které by do školy mohly chodit, nejsou. Heřmanov patří k těm, které v současnosti nedovedou školu naplnit, starostka Pavla Chadimová je ale přesvědčena, že se to změní. Vysloveně vylidnění Heřmanovu nehrozí, vedení obce navíc slibuje, že zasíťuje nové pozemky, kde potom bude možné bydlet.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová přiznala, že sama „nerozumí tomu, proč nutíme všechny příjemce předfinancovat si to ze svého“, je však přesvědčena, že s tím v současném programovacím období již nedokáže nic udělat. Slíbila nicméně, že v příštím období po roce 2021 by se situace již měla změnit.

Architekt to ocenil. „Obec Heřmanov si ráz drží. Pokud se podíváte například na výšku zástavby – výška hřebene 8 metrů, dejme tomu, tvar střechy – šikmé. Máte dvě vertikální dominanty, je to kostel a torzo lihovaru, respektive komín, který tady zůstal. Je důležité dávat pozor, aby nevznikla výšková zástavba, třeba bytový dům, který má výšku hřebene 20 metrů,“ poznamenal.

Podle architekta Juraje Dulenčína z Ústavu architektury Vysokého učení technického v Brně je důležité – pokud chtějí radnice takový trend změnit – dbát na stanovení pravidel. „To, jak bude vypadat venkov, reguluje územní plán. Je vždy dobré, když obec doplní regulativa, která by mohla doplnit ráz obce,“ shrnul. Starostka Chadimová ujistila, že Heřmanovští pravidla hlídají. „Třeba u nových parcel, které chceme vybudovat, si chceme nechat udělat studii, aby to bylo uzpůsobeno venkovskému rázu,“ ujistila.

Starostka se sama snaží zajistit, aby bylo kandidátů dost a kandidovali ti, o které lidé stojí. Uspořádala proto ve dvousethlavém Heřmanově anketu o to, kdo by měl obec vést, a oslovila dvacet nejoblíbenějších sousedů. Nakonec jde do voleb čtrnáct kandidátů.

Integrovaná doprava: Krajský projekt se zásadním dopadem na obce

Jednou z nejdůležitějších změn, které by měly přijít v příštím volebním období, je vznik integrovaného dopravního systému v Kraji Vysočina. I když jde o krajský projekt, zásadní je především pro obce a jejich obyvatele. V současnosti si Heřmanovští stěžují zejména na špatné návaznosti na autobusy, které z obce jezdí. Autobusy totiž sice zastavují u nádraží v Křižanově, ale tam na ně často nic nenavazuje.

I když si Křižanovští (a lidé z nedalekého Velkého Meziříčí) loni vybojovali obnovené zastavování rychlíků, návaznost mezi autobusy a vlaky je prachbídná. Třeba cestující, který jede z Heřmanova autobusem v 6:42, přijede ke křižanovskému nádraží šest minut po odjezdu vlaku do Prahy a hodinu a půl před vlakem do Brna. V dohledné době po příjezdu autobusu nejezdí ani osobní vlak do Žďáru nad Sázavou, kam míří středoškoláci.

Integrace dopravy by to měla změnit – v ideálním případě tak, aby na sebe spoje navazovaly, hejtman Jiří Běhounek navíc slibuje, že by mělo jezdit více autobusů do nejmenších vesnic, naopak by již neměly vést souběžně autobusové linky s železnicí. „Neměly by být dablovány spoje – autobusy a vlaky. Počet spojů by měl vzrůst o 30 procent,“ upřesnil.

Vysočina je posledním krajem, kde integrovaná doprava nefunguje. Jinde funguje buď na celokrajské úrovni, nebo alespoň v části jeho území. Podle Běhounka, který vede Vysočinu již od roku 2008, je to kvůli specifickému členění kraje. „Znáte jiný kraj, který byl vytvořen ze tří jiných krajů, které k sobě neměly vazbu?“ podotkl. Připomněl přitom, že návrh na integrovaný dopravní systém předložilo krajské vedení zastupitelům již před osmi lety, ti jej však zamítli.

Na nové verzi se mají finančně podílet i obce. Hejtman to vysvětlil tím, že kraj bude nově objednávat i doplňkové spoje, které dnes platí radnice, a proto bude chtít, aby to krajskému úřadu vynahradily. Mělo by jít o příspěvek ve výši 70 korun na obyvatele za rok, celkem očekává kraj, že mu přijde 35 milionů.