Studenti budou mít levnější MHD, rozhodli pražští radní. Spojenectví s Pentou dopravnímu podniku nedovolili

Za celoroční cestování pražskou MHD zaplatí od 1. října studenti do 26 let i senioři od 60 do 65 let zhruba polovinu toho, co platí nyní – 1280 korun. Oproti občanskému jízdnému to potom bude zhruba dvoutřetinová sleva. „Původně jsem navrhoval ještě větší slevy, ale jsem rád, že se podařilo dohodnout alespoň tento kompromis,“ připomněl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) svůj neúspěšný návrh, aby studentské jízdné zlevnilo na 365 korun za rok. Studentské jízdné zlevňuje tři roky poté, co klesla cena občanské roční předplatní jízdenky na 3650 korun. Studentům však jízdné nezlevnilo, za kupon, který ani neplatil rok, nýbrž jen deset měsíců, nadále platili polovinu původního občanského jízdného – 2400 korun. Od října jim zlevní nejenom roční jízdné, ale také čtvrtletní, které bude stát 360 korun (nyní 720 korun), a měsíční za 130 korun (nyní 260 korun). Opozice: Krok zoufalců, kteří neví, jak získat hlasy Opozice zlevnění ostře kritizuje. Bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) označil snížení cen studentského a seniorního jízdného za nezodpovědný krok. „To je (…) krok zoufalců, kteří už nevědí, ja by získali hlasy, tak to dělají takovými dary,“ uvedl. Odkázal tak na skutečnost, že zatímco zlevnění občanského jízdného přišlo necelý rok po volbách, studenti a senioři naopak čekali na své slevy bezmála až do komunálních voleb.

Petr Dolínek ale nynější zlevnění dává do souvislosti se slevami, které nařídil ve veřejné dopravě stát – ty neplatí v MHD, pouze v regionální a dálkové linkové dopravě drážní a autobusové včetně příměstských linek v okolí Prahy. Od 1. září budou mít podle vládního nařízení děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let a senioři od 65 let slevu 75 procent. Dopravcům rozdíl uhradí stát.

Fakta Kolik bude od 1. října stát roční jízdné v Praze pro jednotlivé věkové skupiny Kolik bude od 1. října stát roční jízdné v Praze pro jednotlivé věkové skupiny 0–10 let: zdarma

10–15 let: zdarma s kartou Lítačka s příslušnou aplikací (cena Lítačky je 0–200 Kč podle způsobu doručení a času na výrobu) nebo průkazem PID pro děti do 15 let za 20 Kč

15–18 let: 1280 Kč

18–26 let: 1280 Kč s potvrzením o studiu (nebo kartou ISIC)

26–60 let: 3650 Kč

60–65 let: 1280 Kč

65–70 let: zdarma s kartou Lítačka s příslušnou aplikací (cena Lítačky je 0–200 Kč podle způsobu doručení a času na výrobu) nebo průkazem PID pro seniory za 20 Kč

od 70 let: zdarma na občanský průkaz

Společný podnik DPP s Pentou nebude, ke snazšímu výkupu pozemků má stačit novela zákona Pražská rada současně neschválila vznik Společného podniku. Tak označoval pražský dopravní podnik společnost, kterou chtěl založit společně s Pentou k výkupu pozemků potřebných ke stavbě metra D. Protože měla mít Penta v podniku 51procentní většinu, byl by se nemusel řídit pravidly pro veřejné subjekty. Podle mluvčího Penty Ivo Mravinace tak mělo metro D „jezdit do sedmi let a výrazně by se ušetřily veřejné finance“. Většina městských radních o tom však pochybovala. Proti vzniku Společného podniku byli zástupci Trojkoalice, ale i část radních z ostatních stran. Pro návrh byli z jedenácti členů rady pouze tři reprezentanti ANO a dva ČSSD. Předkladatel návrhu Petr Dolínek nechtěl výsledek komentovat. Náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice) potom pohřbení Společného podniku ocenila. „To, že dnes nebyl na radě schválen, považuji za vítězství zdravého rozumu,“ řekla. Jejím argumentem byla nedávno schválená novela zákona, která by měla umožnit rychlejší vyvlastňování pozemků. Dopravní podnik naproti tomu předložil právní analýzu, podle které sice novela proces vyvlastnění zřejmě urychlí, ale i tak by získání všech pozemků trvalo několik let.

V minulosti dopravní podnik odmítl kritiku právničky Hany Marvanové, která kandiduje do nového zastupitelstva za TOP 09 a STAN. Ta srovnala Společný podnik s problematickým projektem Opencard, který vyústil v ostré spory magistrátu se soukromou firmou, které patřila softwarová práva. Marvanová k ní Společný podnik připodobnila vzhledem k tomu, že těsnou většinu v něm rovněž měl vlastnit soukromý subjekt. Dopravní podnik však ujistil, že „podnik bude pod pevnou kontrolou DPP a hlavního města Prahy díky smluvně zakotveným nadstandardním akcionářským právům DPP“.